Etappe 3 - Van Dordrecht naar Roosendaal via de prachtige Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara

Journalisten van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de derde etappe fietst adjunct-hoofdredacteur Daniël Gillissen.

Als we snelwandelaar Anita de Roo deze ochtend voor de vijfde keer passeren, is duidelijk dat we - zoon Samuel (18) vergezelt mij net als tijdens de editie van 2009 - niet snel genoeg fietsen. Er zijn ook zo veel leuke mensen op straat. Zoals zuster Simone Dominique van de contemplatieve zusters van Maria Stella Matutina In Dordrecht. Ze maakt haar gebruikelijke ochtendwandeling in haar grijze habijt. De rozenkrans met groot houten kruis bungelt om haar heup. ‘Wij mogen uitgaan’, zegt ze, en ze verontschuldigt zich meteen voor haar gebroken Nederlands. Oorspronkelijk komt zuster Simone uit Duitsland, ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .