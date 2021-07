Wat te doen met al die AstraZeneca-vaccins?

Ongebruikte vaccins van AstraZeneca stapelen zich op in de koelkasten van de huisartsen. En binnenkort zijn ze over de houdbaarheidsdatum. Kunnen ze niet ergens heen waar mensen erom zitten te springen? Het ministerie vindt dat artsen niet zelf met de spullen aan de haal moeten gaan.

Leiden

Weggeprikt krijgt hij ze niet en ook de overheid weet niet wat ze met zo’n hoeveelheid vaccins aan moet, zegt huisarts Dennis Mook-Kanamori. Hij kon de naar schatting zes- tot zevenduizend overtollige doses AstraZeneca in zijn regio Hollands Midden-Noord de afgelopen weken nergens kwijt. Inmiddels tikt de tijd: de houdbaarheid van het merendeel verloopt in augustus.

Het frustreert Mook-Kanamori. Terwijl AstraZeneca in Nederland, sinds mensen voor hun tweede prik Pfizer kunnen kiezen, haast een afdankertje is geworden, staan arme landen in de rij voor de vaccins. ‘Je kunt er zoveel betere dingen mee doen dan weggooien.’

En dat is wat veel artsen vrezen, dat werkende vaccins met duizenden tegelijk in de prullenbak belanden. Veel artsen..

