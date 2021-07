‘Pak zelf geen zeehond op’

Jonge zeehonden worden via een sonde gevoed in plaats van met een fles, zodat er zo min mogelijk contact is tussen mens en dier.

Half een. Voedertijd. De witte pakken gaan aan. Toeschouwers – zo’n 75.000 per jaar – mogen vanachter het glas toekijken. Want hoe meer contact er is tussen mensen en zeehonden, hoe moeilijker ze het straks in het wild hebben. Daarom ook worden de jongste dieren niet met een fles gevoed – dat duurt tien minuten – maar via de sonde. Vincent Serbruyns, hoofd verzorging, houdt de pup van drie dagen oud tussen zijn benen geklemd en duwt voorzichtig via de bek een slang naar binnen. Na een paar minuten is de zalmpap op. Lekker vet, maar lang niet zo vet als moedermelk.

verlaten pups

Dit is de quarantaine-afdeling. Hier komen de pups binnen die door hun moeder..

