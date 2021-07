Windmolen moet wijken voor wespendief. Hoe speelt hij dit klaar?

De wespendief is een forse roofvogel – tikkeltje groter dan een doorsnee buizerd – die een voorkeur heeft voor kleine prooien: wespen. Toch weet de vogel op de Veluwe reusachtige windturbines tegen te houden. Hoe speelt hij dit klaar?

Apeldoorn

De provincie Gelderland wil serieus werk maken van duurzame energie en heeft zich daartoe ook verplicht in het Gelders Klimaatplan. De belangrijkste als duurzaam beschouwde energiebronnen zijn op dit moment zon en wind. Omdat zonnepanelen in de winter bijna geen stroom opwekken, moet er ook gebruikgemaakt worden van windenergie. Kortom: ook in Gelderland moeten windturbines (vaak ten onrechte windmolens genoemd) komen.

‘Windturbines zijn op zichzelf niet gevaarlijk’, zegt woordvoerder en bestuursadviseur Petra Borsboom van de provincie Gelderland. ‘Wel is er sprake van een ‘aanvaringsrisico’. Dat verschilt per soort en is mede afhankelijk van het gedrag van de vogelsoort en van de hoogte van de turbine.’ Ze haast zich het gevaar ..

