Reproductiegetal coronavirus gestegen naar boven de 2, uitgaan lijkt inderdaad grootste brandhaard

Het reproductiegetal (R) van het coronavirus is gestegen naar 2,17. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, werd vrijdag nog bepaald op 1,37. De grootste veroorzaker van de nieuwe golf lijkt inderdaad het uitgaansleven te zijn.

Zoals al werd vermoed lijkt uitgaan de belangrijkste aanjager van de huidige golf coronabesmettingen. Van alle besmettingen waarvan de GGD’s de herkomst konden achterhalen, werd haast 40 procent veroorzaakt in de horeca.

De cijfers hebben overigens betrekking op de situatie van twee weken eerder, voor recentere perioden is de R niet nauwkeurig te schatten. De razendsnelle toename van de gemelde besmettingen van de afgelopen dagen is dus nog niet meegenomen in deze berekening.

De stijging van de R-waarde gaat sneller dan het RIVM had verwacht, stelde Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in een presentatie voor de Tweede Kamer. Met 2,17 bereikt de geschatte R-waarde het hoogste niveau sinds februari 2020, hoewel de verspreiding in maart van dat jaar mogelijk nog sneller ging. Door de bep..

