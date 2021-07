‘Staat discrimineert vrouwen met kosten van anticonceptie’

Anticonceptie is niet alleen van belang voor vrouwen, maar net zo goed voor mannen en de gehele samenleving. Daarom is het ‘principieel onjuist’ en zelfs discriminerend dat vrouwen opdraaien voor de kosten, betoogden advocaten van Bureau Clara Wichmann voor de rechtbank in Den Haag.

Den Haag

De vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann eist samen met DeGoedeZaak mede namens 7000 burgers dat de overheid zorgt voor gratis anticonceptie. Volgens de eisers in de zaak is het een kwestie van gelijkwaardigheid. Ze vinden dat de overheid onrechtmatig handelt door vrouwen verantwoordelijk te maken voor de kosten.

De raadslieden van de vrouwenrechtenorganisatie noemden het betreurenswaardig dat de staat er in 2021 – in een rechtszaak – op moet worden gewezen dat anticonceptie een zaak voor iedereen is. De eisers wijzen om hun punt te onderbouwen onder meer op internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend en op artikel 1 van de Grondwet, waarin is bepaald dat de overheid geen ondersche..

