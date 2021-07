Van Amersfoort naar Gouda door hoopgevend Hollands groen

Net als ik doorheb langs welke weg ik Utrecht weer kan verlaten, rij ik hem onder een viaduct voorbij. Een van de vuistregels van Aan de ketting is: aarzel niet mensen aan te spreken - dus ik fiets een stukje terug en ga naast hem zitten. Herman, heet hij, hij is 55. ‘Ik heb vannacht in het Julianapark geslapen’, zegt hij. ‘Mijn ‘vriend’ heeft me zijn huis uitgezet.’ Opeens was hij gisteravond dakloos. Niet voor het eerst. Hij vertelt over jaren waarin hij het roken en drinken van de ene op de andere dag eraan gaf. En over de dag waarop hij die draad weer oppakte. Klassiek verhaal, met een verdrietig begin van misbruik en mishandeling als kind. Hij was acht toen hij voor het eerst alleen op straat stond.

