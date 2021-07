Kou en nattigheid, geen druppel honing geoogst: ‘De hele oogst is mislukt’

Het koude en natte voorjaar heeft de natuur ontregeld, bomen en planten kwamen weken later in bloei dan gebruikelijk. Boeren en natuurbeheerders zien vertraging in allerlei processen. Ook de bijen hebben daar last van en met hen de imkers: er was vrijwel geen honing te winnen. ‘De hele voorjaarsoogst is mislukt.’

Lelystad

‘De voorjaarsoogst is mislukt, het was te koud en te vochtig. Er is nog geen druppel honing geoogst’, vertelt Wilco Schets, algemeen directeur van imkerij De Traay in Lelystad, de grootste leverancier van honing in Nederland. Normaal leveren acacia’s en wilgen de eerste honing van het seizoen, maar dit jaar niet. Nu bloeien de lindebomen, weken later dan normaal. Schets hoopt dat de bijen erin slagen lindehoning te produceren om het mislukte voorjaar goed te maken. In het najaar volgt dan de heidehoning, al lijdt heide juist vaak weer onder droogte. ‘Wij zijn net boeren, het is altijd wat’, relativeert hij zijn somberheid.

Een jaar of tien geleden dreigde de bijenhouderij uit Nederland te verdwijnen. ‘Het was toen vooral een bezig..

