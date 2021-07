In 1935 moesten de gereformeerden in Bentheim een vlag met hakenkruis laten wapperen

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 2: gereformeerden in Bentheim.

De grens tussen Nederland en Duitsland loopt vrij gelijkmatig van noord naar zuid, een uitstulping tussen Drenthe en Twente niet meegerekend. Die uitstulping hoort bij het voormalige graafschap Bentheim. Waarom het graafschap bij Duitsland hoort, en niet bij Nederland, is een lang en ingewikkeld verhaal. Als het aan keizer Karel V (1500-1558) gelegen had, was Bentheim bij de Nederlanden gevoegd, zoals hij met Gelre en andere gebieden had gedaan. Alleen kwam hij er niet toe. Anders was Bentheim nu misschien Nederlands geweest.

Het graafschap Bentheim, van drie zijden door Nederlands grondgebied begrensd, is altijd sterk op Nederland gericht geweest. Die gerichtheid werd versterkt door het protestantse karakter van de streek. Onder graaf Ar..

