‘De kracht van Aan de Ketting is het onverwachtse’ - Maandag gaat de jaarlijkse ND-fietsestafette van start

De aankomende zes weken staat de zomerrubriek Aan de Ketting weer in het Nederlands Dagblad. Een estafette door Nederland, waarbij ND-medewerkers vanaf de fiets waarnemen, overdenken en in gesprek gaan met mensen onderweg.

Amersfoort

‘De lucht smaakte naar ijzer en de zon was een koperen ploert, maar het was toch een dag met een gouden rand.’ Geen zin die je doorgaans op de nieuwspagina’s van het Nederlands Dagblad aantreft. Maar wel een die past bij de zomerserie Aan de Ketting, in dit geval van redacteur Hilbrand Rozema die in augustus 2020 van Holten naar Arnhem fietste, 81 kilometer lang door hitte geteisterd. De historie van de fietsestafette kent wat dat betreft de nodige extreme weersomstandigheden. Maar ook: mooie landschappen, fijne gesprekken met onbekenden, lekker fysiek bezig zijn in de buitenlucht op een doordeweekse dag en de gedachten de vrije loop laten wat tot inzichten en inspiratie leidt. Zoveel gouden randen kan een dag hebben.





In d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .