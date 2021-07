Bloemen, kaarsen en gedichten voor neergeschoten Peter R. de Vries

Heel Nederland was deze week geschokt door het nieuws dat Peter R. de Vries is neergeschoten. De kritische misdaadverslaggever, die bij veel mensen ook irritatie opriep, oogst nu vooral waardering. In de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam, de plek waar De Vries werd neergeschoten, groeide het aantal bloemen, kaarsjes, gedichten en andere vormen van steunbetuiging in de loop van de week.

Nederland zit vol vragen. Hoe gaat het met De Vries? Komt hij er weer bovenop? Wie heeft dit gedaan en waarom?

Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard. Het tv-programma wijdde een dag later de hele aflevering aan Peter R. de Vries die daar een van de vaste gasten is. Toen kwam ook de zaak rond Tanja Groen aan de orde. Zij verdween in augustus 1993 op achttienjarige leeftijd, tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Zoekacties hebben al die jaren niets opgeleverd.

Daarom lanceerde De Vries op 23 juni, de dag dat Tanja 46 zou zijn geworden, een inzamelingsactie via de Stichting De Gouden Tip. Het oogmerk is om binnen een jaar 1 miljoen euro op te halen. Het gedoneerde bedrag is sinds woensdagmiddag opgelopen van ruim 244.000 euro naar ruim 438.046 op vrijdagmiddag, zo is te zien op de website van Stichting De Gouden Tip. ◀