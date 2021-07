Niet het motief van de schutter bepaalt wat zijn schoten bereiken

Kun je een poging tot liquidatie direct een terroristische aanslag noemen? Niet op grond van de motieven, zolang die nog onbekend zijn. Wel met een blik op de gevolgen, voorzover die meteen zichtbaar of te voorzien zijn.

‘Dit was een aanslag op de journalistiek, hoeksteen van onze rechtsstaat – en daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat.’ Woensdag, bij aanvang van de laatste dag van zijn staatsbezoek aan Duitsland, sprak koning Willem-Alexander kort de meereizende pers toe. Hij las niet van papier, maar koos ogenschijnlijk zijn eigen woorden voor dat moment.

Die stellige aanduiding ‘aanslag op de journalistiek’ kwam niet voor in het schriftelijk communiqué dat het koninklijk huis de voorgaande avond om 23.46 uur had uitgedaan. Daarin werd wel een rechtstreeks verband gelegd met het hoofdberoep van de neergeschoten ‘journalist Peter R. de Vries’: ‘Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen. Wij voelen ons verbonden met ..

