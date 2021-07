Vierduizend witte rozen op de Dam

Bij het Nationaal Monument op de Dam zijn vrijdag vierduizend witte rozen neergelegd als steunbetuiging aan Peter R. de Vries. Het gaat volgens een verklaring om een initiatief vanuit een groep van bezorgde en betrokken burgers die zich zorgen maken over ‘de structurele naïeve opstelling vanuit de overheid tegenover de zware criminaliteit’. Om 13.00 uur werd een groot bord onthuld, voor een standbeeld van een brullende leeuw. Op het bord is een foto van Peter R. de Vries te zien en daarboven in grote zwarte letters: Aanval op persvrijheid? ‘Nee het is een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces!’, staat er verder op het bord. ‘Mark en Ferd, Peter vecht voor zijn leven, benoem de echte pijn! Dit zijn de consequenties van de inzet van de kroongetuige in het Marengo-proces. Ere wie ere toekomt. Peter, houd vol.’ Iets verderop in de stad opende de Westerkerk vrijdagmiddag haar deuren voor iedereen die ‘een moment van stilte en bezinning zoekt of even een kaars wil komen aansteken’.