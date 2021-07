Heteren-Strand, dat is rustig zwemmen in het groen, maar wel voor eigen risico

Stranden ver van huis lijken altijd witter. Terecht? Nederland heeft 450 kilometer kustlijn en ontelbare zoetwaterstrandjes. Op zoek naar onbekende parels in eigen land.

Breed en uitgestrekt kun je het bepaald niet noemen, dit strandje. Maar er is toch alle ruimte. Aan de overkant de Parencofabriek bij Renkum.

Heteren

De Nederrijn ziet er ongevaarlijk uit, maar is dat niet. Er kan zuiging optreden van passerende schepen, stromingen zorgen soms voor plotse temperatuurverschillen: elk jaar verdrinken er wel mensen. Maar aan de oevers, tussen de kribben, is het goed toeven. En de extra voorzichtige zwemmers kunnen gelukkig prima terecht in een belendend zandgat.

Het ligt tussen Randwijk en Driel, bij Heteren. Een klein rustig dorp genesteld aan de rivier, de grote verkeersstromen gaan er letterlijk aan voorbij; in de verte zie je snelverkeer geluidloos over de drukke verkeersbrug van de A50 gaan. Dit Noord-Betuwse dorpje heeft een eigen zwemstrand, met schoon, koud rivierwater. Het is aan een zandgat, waar de zandzuigers sinds kort zijn verdw..

