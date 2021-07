Jongeren in de Gorinchemse Haarwijk laten zich vaccineren: ‘Ik wil bijdragen aan groepsimmuniteit’

Jongeren van 12 tot 17 mogen zelf kiezen of ze wel of geen corona-vaccinatie willen. Veel scholieren die in de Gorinchemse wijk Haarwijk naar school gaan, zijn er wel over uit. Een enkeling twijfelt of ziet de noodzaak er niet van in, maar de meerderheid wil zich laten vaccineren: ‘Ik wil bijdragen aan de groepsimmuniteit.’