Trend: evangelicals Amerika in de minderheid

In de Verenigde Staten heeft zich een verandering voltrokken in het religieuze landschap: de groep gematigde protestanten is groter dan de evangelicals, orthodoxe protestanten.

Washington

Deze trend is zichtbaar in een onderzoek van het Public Religion Research Institute (PRRI) in Washington, een non-profit-organisatie die onderzoek doet naar religie in het publieke domein. Tussen 2013 en 2019 deden daaraan vijfhonderdduizend Amerikanen mee.

Uit de cijfers komt naar voren dat de groep witte gematigde protestanten (white mainline protestants) is gegroeid. In 2016 afficheerde 13 procent zich als gematigd protestants, nu ligt dat percentage op 16,4 procent van de bevolking. Bij deze groep christenen moet je denken aan leden van traditionele protestantse kerken in het midden, zonder uitgesproken theologische waarheden en met aandacht voor sociale kwesties en oecumene.

