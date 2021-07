Raad van Kerken vraagt om gebed voor verscheurd Zuid-Sudan

De Raad van Kerken in Nederland roept op zondag te bidden voor Zuid-Sudan. Het Afrikaanse land wordt verscheurd door een burgeroorlog, gaat gebukt onder natuurrampen en is kwetsbaar voor de gevolgen van de coronapandemie.

De Raad van Kerken is bezorgd over de toekomst van jongeren in het door oorlog en rampen geplaagde Zuid-Sudan.

Utrecht

Evenals vorig jaar steunt de koepelorganisatie van kerken in ons land de oproep van De Raad van Kerken in Zuid-Sudan om in de plaatselijke gemeenten, parochies en andere geloofsgemeenschappen ‘aandacht te besteden aan de situatie in Zuid-Sudan en te bidden voor het vredeswerk aldaar.’

Zuid-Sudan werd tien jaar geleden onafhankelijk van Sudan. Ondanks dat het jubileum met vreugde wordt gevierd, is er ‘alle reden tot diepe bezorgdheid, voor alle burgers, maar met name voor de toekomst van kinderen en de jeugd in Zuid-Sudan’, stelt de Raad van Kerken in Nederland. Het land is ingericht langs etnische lijnen. Sinds 2013 woedt er een burgeroorlog tussen rivaliserende partijen. Volgens de ke..

