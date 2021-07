Personeel kinderopvang staakt tegen te hoge werkdruk

Voor het eerst in twintig jaar werd er donderdag door kinderopvangmedewerkers gestaakt.

Nieuwegein

De nieuwe CAO is net getekend door het CNV, maar de FNV vindt de afspraken niet ver genoeg gaan. Vooral op het gebied van werkdruk en roosterzekerheid moet er volgens de vakorganisatie meer gebeuren.

De werkdruk blijft te hoog, volgens 43 procent van de medewerkers in de kinderopvang. Bijna 70 procent ziet de werkdruk almaar toenemen, meldt adviesbureau Berenschot. FNV hekelt ook de zogeheten beschikbaarheidsdagen, waarop werknemers opgeroepen kunnen worden om te komen werken, maar niet zeker zijn van hun uren.

De gemiddelde kinderopvangmedewerker is jong en vrouw. De werkdruk en onzekere uren zullen bijdragen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens het CBS had in 2019 ruim driekwart van de kinderopvangorganisaties vacatures di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .