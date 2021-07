Druk op huisartsen op breekpunt: ‘Het kan zijn dat uw klacht moet wachten tot na de zomervakantie’

De werkdruk onder huisartsen is al weken hoger dan ooit. Patiënten melden zich massaal in de praktijk. Maar vervangers voor een vakantie zijn er nauwelijks. Staat de huisarts op omvallen?

Huisarts Yolanda Jansen onderzoekt een patiënt in haar praktijk in Rotterdam.

Rotterdam

Het is vrijdagmiddag, na werktijd, en terwijl huisarts Yolanda Jansen via de telefoon vertelt over de opstapelende werkdruk moet ze het gesprek voor de zoveelste keer onderbreken. ‘Wacht even hoor, er is hier een man met een zoon die pijn in de arm heeft. Geen spoed nee, maar ze willen nú geholpen worden. Ik weet niet wat het is, mensen hebben er geen radar meer voor. Sommigen bellen zelfs ’s nachts de huisartsenpost omdat ze aften hebben.’

In Jansens huisartsenpraktijk in de Rotterdamse wijk Feijenoord is het sinds anderhalve maand drukker dan ooit in haar 25-jarige carrière. Haar patiënten komen langs met lijsten van vaak onbeduidende klachten. En dat is niet het enige, ook wordt de praktijk veelvuldig gebeld over vaccinaties, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .