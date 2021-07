‘Inzicht in lokale mantelzorg hard nodig’

Zeist

Voor veel mensen is mantelzorg onmisbaar. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte, ze zijn lang niet altijd bij de gemeente bekend. Als het over het sociaal-economische belang van mantelzorgers gaat, worden vaak grote bedragen genoemd. 22 miljard is de waarde van het werk dat ze jaarlijks verzetten, becijferde Ecorys eerder in opdracht van belangenorganisatie MantelzorgNL. Dit gebeurde mede op basis van gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Elk jaar leveren vijf miljoen mantelzorgers jaarlijks 1,5 miljard uur aan zorg. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar wilde MantelzorgNL weten hoe die inzet verdeeld is over alle 355 Nederlandse gemeenten. Om dat uit te kunnen rekenen, greep de organisatie terug ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .