Online haat, cyberpesten en verstoord eetgedrag: ‘Het internet is een onveilige omgeving’

Den Haag

Wat hebt u onderzocht?

‘We brachten de aard en omvang van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in kaart. Het gaat dan om bijvoorbeeld haatzaaien, cyberpesten en het verspreiden van desinformatie. Dat daar zoveel ruimte voor is, komt door de verschillende kenmerken van het internet. Zo zorgt anonimiteit ervoor dat je online veel makkelijker iemand uitscheldt en een filmpje kan zich razendsnel verspreiden. Ook onderzochten we wat de overheid hiertegen kan doen.’

Uw rapport heet ‘Online ontspoord’. Waarom?

‘Omdat gedrag online soms snel kan ontsporen. Neem het voorbeeld van een tienermeisje dat een TikTok-filmpje ziet van iemand die laat zien hoe weinig calorieën ze eet. Het tienermeisje liked het filmpje en krijgt vervolgens ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .