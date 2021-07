Hugo de Jonge: als strengere maatregelen nodig zijn, kondigt kabinet die morgen aan

Woensdag vroeg De Jonge het Outbreak Management Team om een spoedadvies over de vraag hoe te reageren op de oplopende besmettingscijfers. Of er nieuwe maatregelen nodig zijn, laat het kabinet van dat advies afhangen. Tot dusver nam het kabinet maatregelen ‘vanwege het beschermen van kwetsbaren en het niet overbelasten van ziekenhuizen’, aldus De Jonge. ‘De besmettingen van nu komen in hoge mate voor bij jongeren en die komen niet onmiddellijk in het ziekenhuis.’

aantal besmettingen neemt toe

De besmettingscijfers blijven fors oplopen, in een week tijd is het aantal positieve testen bijna verviervoudigd. Ook het aandeel positief geteste mensen in de GGD-teststraten stijgt, een teken dat het virus oprukt. De gemelde s..

