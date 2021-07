Amsterdam legt bloemen voor ‘nuttige drammer’ Peter R. de Vries. ‘Ik móést gewoon even langsfietsen’

Een steunbetuiging aan Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat.

Amsterdam

‘Ik móést gewoon even langsfietsen’, zegt een 22-jarige barman op de plek waar Peter R. de Vries dinsdagavond werd neergeschoten. Hij maakt een foto van het uitgestrooide zand op de straatklinkers en het vaasje bloemen met kaarsjes. ‘We zijn met hem opgegroeid. Een prachtkerel, ik heb een beetje het gevoel dat de president is neergeschoten. Maar hij is sterk, hopelijk haalt hij het.’

Amsterdam ontwaakt woensdag in beduusde toestand. Veel bewoners die voor zevenen naar hun werk snellen zijn geschokt. Ontdaan, zelfs.

‘Het raakt me meer dan ik dacht’, zegt stadsfotograaf Jan van Gorselen (72). ‘Ik was al om vier uur wakker. Ik voelde de behoefte hier naartoe te lopen; een vorm van verwerking, denk ik. De foto die ik maak, is al..

