Twee mannen vast voor aanslag De Vries, een van hen al eerder gearresteerd

De politie houdt twee mannen in voorlopige hechtenis die verdacht worden van ‘directe betrokkenheid’ bij het neerschieten van De Vries, dinsdagavond in Amsterdam. Het gaat om een man met de Poolse nationaliteit uit het Gelderse dorp Maurik en een 21-jarige man die in Rotterdam woont. Het tweetal werd dinsdagavond door een arrestatieteam op de A4 bij Leidschendam klemgereden. Ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigde dat vorige week een 35-jarige man in Maurik is aangehouden. Het zou gaan om een bedreiging. De man is ‘later weer heengezonden’. Of het om de verdachte van het neerschieten van De Vries gaat, kon de woordvoerder niet zeggen.

