Onrust over stijgende coronacijfers. ‘Te snel, te veel en te overhaast versoepeld’

De recente, zorgwekkend snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland heeft de onrust op het Binnenhof aangewakkerd. Demissionair minister Hugo de Jonge vraagt het OMT om een spoedadvies en wil van de experts weten of nieuwe maatregelen nodig zijn. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet ingrijpt en de kritiek neemt toe. ‘Er is te snel, te veel en te overhaast versoepeld’, vreest Attje Kuiken (PvdA).