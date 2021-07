Reacties op de aanslag op Peter R. de Vries. ‘Hij is sterk, dus we hebben hoop’

‘We dachten vanmorgen: we zijn boos! We leven echt enorm mee met zijn familie. Peter R. de Vries is natuurlijk een journalist, een bijzondere journalist. En dit was een aanslag op de journalistiek. En daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat.’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima

‘Het bericht over de aan­slag op Peter R. de Vries heeft me geschokt. Al gelooft Peter R. de Vries dan mis­schien niet in God, zoals hij weleens heeft aange­ge­ven, hij heeft een hart dat klopt voor recht­vaar­dig­heid en waar­heid. Daar heeft hij altijd voor geleefd, zonder angst of terug­hou­dend­heid; ik hoop en bid dat hij de strijd op leven en dood waarin hij nu ver­keert, zal overleven en mag her­stel­len.’

Jan Hendriks, bisscho..