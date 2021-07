Aanslag op leven misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ‘Er is een brute, laffe misdaad gepleegd’

Iets na half 8 ’s avonds klinken dinsdag in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam vijf schoten. Al snel blijkt: een aanslag. Het doelwit blijkt de bekende misdaadverslaggever Peter R. de Vries. ‘Dit is onwijs slecht nieuws voor ons land.’

Snel na de schietpartij arriveren politie en ambulance. De Vries wordt op straat gereanimeerd en daarna in de ambulance naar het VUMC-ziekenhuis in Amsterdam-Zuid gebracht.

Amsterdam

Peter R. de Vries loopt dinsdagavond met vastberaden pas door de Lange Leidsedwarsstraat, kijkend op zijn telefoon. Het is bijna een minuut voor half 8. Hij komt uit de studio van RTL Boulevard, waar hij als deskundige heeft opgetreden.

Ruim een minuut later klinken vijf schoten, iets na half 8. De Vries ligt op straat, in zijn onberispelijke beige pak. Volgens omstanders lijkt hij nog in leven. Iemand vraagt hem waar hij is geraakt. Een andere vrouw knielt naast hem neer en legt haar hand liefdevol op de zijne.

Het zijn vreselijke beelden van de neergeschoten Peter R. de Vries die de hele dinsdagavond op Twitter circuleren. Op televisie roept de woordvoerder van de politie Amsterdam op om de beelden van de misdaadverslaggeve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .