2 jaar cel geëist om brand teststraat

Voor het in brand steken van een GGD-teststraat op Urk eist het Openbaar Ministerie een celstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De verdachte die dinsdag voor de brandstichting terechtstond is de 21-jarige Fokke V. uit Urk.

Lelystad

De zaak van de 16-jarige medeverdachte uit het Friese Lemmer is vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren behandeld. Tegen hem is 229 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur geëist. Het onderzoek tegen een 21-jarige man uit Emmeloord, die de brand zou hebben aangewakkerd met een brandbare vloeistof, is nog niet afgerond.

De teststraat bij het haventerrein in Urk werd zaterdagavond 23 januari in brand gestoken tijdens rellen. Tientallen mensen gingen de straat op uit protest tegen de avondklok. Ze reden in ongeveer honderd auto’s luid toeterend over het haventerrein.

‘Er is die avond met straatstenen gegooid, een cameraman werd aangevallen met pepperspray. Er werd vuurwerk naar de..

