Gala studentenvereniging Navigators blijkt brandhaard corona

Rotterdam

Na het feest van donderdag zijn inmiddels 78 van de 250 aanwezigen positief getest op het coronavirus, meldt preses Bas Radder bij RTV Rijnmond. De NSR hield het gala op een boot in Rotterdam, meldt de zender. Over de precieze locatie wil de praeses niets kwijt. ‘De sociëteit is gesloten vanwege een verbouwing. We hebben wel een terras, maar dat blijft deze week dicht’, vertelt Radder. Volgens de voorzitter heeft de NSR zich aan de coronamaatregelen gehouden en moesten deelnemers zich van tevoren melden via de organisatie ‘Testen voor toegang’. Ze moesten zich maximaal veertig uur voor aanvang laten testen. Bij een negatieve testuitslag kregen ze een QR-code. ‘Die hebben we bij de deur ook nog een keer laten checken via een iden..

