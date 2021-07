‘Onvermijdelijke’ wissel: CDA wil inkrimping van de veestapel

Voor het eerst zegt het CDA dat inkrimping van de veestapel niet te vermijden is. Dat klinkt revolutionair, maar inkrimping was op basis van de situatie in de markt al niet te vermijden, zegt emeritus hoogleraar plattelandsontwikkeling Dirk Strijker.

Den Haag

In zijn dinsdag gelanceerde landbouwvisie zet het CDA, dat van oudsher voor de belangen van agrariërs opkomt, een wissel om. Niet langer verzet de partij zich tegen inkrimping van de veehouderij. De partij houdt er nu rekening mee dat dat nodig kan zijn, op weg naar ‘een toekomstbestendige, duurzame agrarische sector met een eerlijk verdienmodel voor boeren’. De partij wil de komende tien tot vijftien jaar 1,5 tot 2 miljard euro per jaar investeren in de ‘transitie naar een nieuwe landbouw’. Dat geld is onder meer bedoeld voor boeren die aan natuurbeheer en -ontwikkeling gaan doen. Daardoor kunnen ze met minder vee toch hun inkomen op peil houden of zelfs verhogen. De partij wil ook dat de stikstofuitstoot al in 2030 gehalveerd i..

