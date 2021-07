‘Reptielen worden niet begrepen’

Dieren komen vaak in de problemen door mensen en worden dan verzorgd door andere mensen. Journalisten van het Nederlands Dagblad gaan deze zomer langs bij dierenopvangcentra. Vandaag: de reptielenopvang in Zwanenburg.

Rob Dumont voert krekels met een tangetje aan een baardagaam: 'De dieren krijgen hier een basisverzorging. We hebben geen tijd om ze te vertroetelen.'

Een aangereden schildpad met een gebroken schild, een koningspython die door zijn baasje is weggedaan en een verdwaalde baardagaam: de reptielenopvang in Zwanenburg biedt plaats aan 160 dieren. ‘Hier worden ze opgevangen, verzorgd en meestal geadopteerd’, vertelt eigenaar Rob Dumont.

Het is warm in de reptielenopvang, dat hebben de dieren nodig. Het zorgt voor een tropische sfeer, zeker door het geluid van stromend water (voor het schildpaddenverblijf) en het tjirpen van krekels (reptielenvoer). In de hoek staat een beeld van een kleurrijke slang en aan de muur hangt een klok, ook met een slang erop. Terwijl de ene vrijwilliger bakjes met sla vult voor de schildpadden, pakt de andere een krekel met een tangetje om deze aan een baard..

