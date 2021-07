Peter R. de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam - Halsema: ‘Hij vecht voor zijn leven’

Peter R. de Vries is dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. De 64-jarige misdaadjournalist is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn drie verdachten aangehouden, onder wie de mogelijke schutter.

De politie was na de aanslag massaal aanwezig in het centrum van Amsterdam op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten.

Amsterdam

De schietpartij vond dinsdag om half acht plaats in de Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij de studio van RTL Boulevard waar De Vries aanwezig was. Hij liep na de uitzending naar zijn auto in de parkeerplaats in die straat.

Volgens omstanders werd De Vries meerdere keren geraakt, waaronder in het hoofd. Op beelden die via de sociale media zijn verspreid zijn vijf schoten te horen. Ook is te zien dat politieagenten De Vries op straat proberen te reanimeren. De Vries werd daarna overgebracht naar het VU medisch centrum, waar zwaarbewapende agenten voor de deur van het ziekenhuis stonden.

‘We weten alleen dat hij zwaargewond is, en vecht voor zijn leven’, stelde de Amsterdamse bu..

