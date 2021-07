Peter R. de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam

Misdaadjournalist Peter R. de Vries is neergeschoten in het centrum van Amsterdam, dat melden bronnen aan de Volkskrant. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie, die de identiteit van het slachtoffer nog niet wil bevestigen, kwam een minuut voor half acht de melding binnen dat er man is neergeschoten en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis is vervoerd. Er is een zoekactie gaande naar de verdachte. De politie doet een dringende oproep aan getuigen om zich te melden en om beeldmateriaal te verstrekken.

Marengo-proces

Peter R. de Vries is een bekend misdaadverslaggever. Daarnaast staat hij kroongetuige Nabil B. bij in het Marengo-proces als vertrouwenspersoon. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum doodgescho..

