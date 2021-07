Kabinet broedt toch weer op maatregelen tegen oplopend aantal besmettingen

Het demissionaire kabinet overweegt de teugels in het uitgaansleven toch weer wat aan te trekken. ‘We kijken de komende dagen of we dingen moeten aanscherpen’, aldus minister Grapperhaus dinsdag in reactie op het oplopende aantal besmettingen. Vanavond overlegt hij daarover al met de burgemeesters. Intussen wordt het testbeleid al wat aangepast.