De Jonge maakt zich zorgen over snelle stijging van het aantal coronabesmettingen

Het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen was maandag 1545. Dat is het hoogste aantal in bijna een maand tijd.

Den Haag

Het is zorgelijk dat het aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen snel toeneemt, zegt demissionair minister Hugo de Jonge. Vorige week maandag testten 569 personen positief, deze week was dat drie keer zoveel. In Amsterdam werden maandag verreweg de meeste nieuwe besmettingen geteld, in totaal 245. Het lijkt erop dat vooral jongeren besmet raken. Volgens De Jonge stijgen de besmettingscijfers omdat mensen zich minder goed aan de basisregels houden, zoals de anderhalve meter afstand.

Het stijgend aantal positieve tests heeft mogelijk ook te maken met Testen voor Toegang. Mensen die willen uitgaan, moeten sinds vorige week een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag meenemen om naar binnen te mogen. Daardoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .