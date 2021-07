Wel of niet een coronaprik: kan een kind daar zelf over beslissen?

Kinderen moeten kunnen (mee)beslissen over hun vaccinatie. Daarover zijn de deskundigen het wel eens. Zo is het ook vastgelegd in de wet voor medische behandelingen: vanaf 12 jaar is het een gezamenlijke beslissing van kinderen en ouders, waarbij uiteindelijk het kind de doorslag geeft. En vanaf 16 jaar mag een tiener helemaal zelfstandig beslissen. In totaal mogen ruim een miljoen tieners zich laten vaccineren, besloot het kabinet vorige week.

Den Haag

In hoeverre kinderen in staat zijn een overwogen beslissing te nemen, is sterk afhankelijk van hun ontwikkeling, zegt Carla van Os, universitair docent kinderen en recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Sommigen zullen er zelf geen mening over hebben en volgen wat hun ouders zeggen. Anderen zetten zich juist af tegen hun ouders en richten zich op wat groepsgenoten vinden.’

Dat laatste kan tot lastige situaties leiden in een gezin. Wat als het kind iets anders wil dan de ouders? Ook is het denkbaar dat de ouders er onderling verschillend over denken. Zo maakt kinderombudsman Margrite Kalverboer zich zorgen om kinderen in complexe scheidingssituaties, waar de vaccinatie inzet kan zijn van een ruzie. ‘Deze kinderen moeten e..

