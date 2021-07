Op De Proeftuin in Zwolle verwonderen kinderen zich over de schepping

Kinderen moeten niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en lichaam leren. Florion, een koepel van gereformeerde basisscholen, begint op De Proeftuin in Zwolle daarom helemaal opnieuw. Onderwijskundige Anna Bosman is kritisch op nieuwe onderwijsconcepten. ‘Een goede onderzoeker verandert één ding tegelijk.’

Twee meisjes proberen waterdiertjes te vangen in een sloot. Kinderen van De Proeftuin in Zwolle zullen vanaf volgend schooljaar volop de kans krijgen om zich te verwonderen over Gods schepping.

Zwolle

Kinderen die niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en lichaam leren. Het is de droom van Marja van Delden. Zij is de inspirator van het nieuwe, christelijke kindcentrum De Proeftuin in Zwolle dat komend schooljaar de deuren opent. Het kindcentrum valt onder Florion, een vereniging voor gereformeerd, primair onderwijs waarbij 24 scholen zijn aangesloten. Komend schooljaar is er alleen kinderopvang, een peutergroep, een buitenschoolse opvang en een groep 1-2. Het schooljaar daarop is er ook een groep 3 en zo moet de school meegroeien met de kinderen tot en met groep 8.

Florion werkt in De Proeftuin samen met Kleurrijk christelijke kinderopvang. Er zijn al genoeg aanmeldingen om te kunnen beginnen. Met het nieuwe kindc..

