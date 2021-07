Kinderombudsman: ‘Ja, kinderen kunnen hun belangen prima afwegen’

Den Haag

De zorgen van kinderombudsman Margrite Kalverboer over coronavaccinatie voor tieners, zitten niet bij de vraag of zij wel of geen vaccin moeten krijgen. Veel meer zorgen maakt zij zich over de vraag of kinderen wel de juiste informatie krijgen, bijvoorbeeld als er in het gezin sprake is van een taalachterstand, als de ouders in scheiding liggen, of als ouders vatbaar blijken voor onjuiste informatie over de risico’s van zo’n vaccinatie.

Nederland heeft ervoor gekozen om 12- tot 18-jarigen nu ook een coronavaccinatie aan te bieden, als zij dit zelf willen. Zijn kinderen wel in staat hun belangen goed af te wegen?

‘Ja, ik denk dat kinderen dat kunnen. In ons rechtssysteem is vastgelegd dat kinderen vanaf twaalf jaar gehoord moeten wo..

