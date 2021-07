‘Klimaatwakers’ delen hun hartenkreten met politici. ‘Het is vijf over twaalf’

Den Haag

Sinds 19 april staan er van 08.00 tot 20.00 uur twee mensen bij de ambtswoning van de minister-president om aandacht te vragen voor klimaatbeleid. ‘s Nachts gaat de wake online door. Verschillende jongerenafdelingen van politieke partijen, milieu- en hulporganisaties steunen het initiatief ‘De Klimaatwakers’. Vanmiddag wordt er niet bij het Catshuis, maar op het Plein voor de Tweede Kamer gewaakt. Lisette Poldner (69) is een van de wakers. ‘Het is geen vijf voor twaalf, het is vijf over twaalf.’

Wat gaat er dinsdagmiddag gebeuren?

‘Vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen nemen het manifest van de Klimaatwakers in ontvangst op het Plein in Den Haag. In dat manifest staat dat Nederland klimaatneutraal moet worde..

