Hackers achter wereldwijde software-aanval komen uit Rusland en eisen 70 miljoen dollar

De hackers die waarschijnlijk achter de grote aanval met gijzelsoftware van dit weekend zitten, eisen 70 miljoen dollar in bitcoins. Een bericht waarin dit staat, is volgens experts vrijwel zeker afkomstig van de Russische groep REvil.

De supermarktketen Coop in Zweden moest achthonderd winkels sluiten.

De gevolgen van de aanval waren wereldwijd voelbaar. Vooral Amerikaanse organisaties waren het slachtoffer, maar ook de supermarktketen Coop in Zweden moest achthonderd winkels sluiten. Al snel werd duidelijk dat de Russische groep REvil hier hoogstwaarschijnlijk achter zit.

In het bericht op het dark web, geplaatst op een website die REvil normaal gesproken gebruikt, staat nu dat een miljoen apparaten zouden zijn getroffen door de gijzelsoftware. Deze software versleutelt bestanden, die onbruikbaar worden. Tegen betaling maken de hackers dit ongedaan. Om alle apparaten in één keer te bevrijden, wordt volgens het bericht 70 miljoen dollar in bitcoins gevraagd.

