Land van Veling en Munsterman

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 1: Duitse trekarbeiders in Nederland.

De grens tussen Nederland en Duitsland is 577 kilometer lang, langer dan die met België of de kustlijn van de Noordzee. Nederlanders langs de oostgrens tanken benzine in Duitsland, als die daar goedkoper is, en Duitsers komen in de zomer naar de Noordzeekust om er van de zon en de zee te genieten.

Duitsland en Nederland zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden. Beide landen hebben een gedeeld verleden. Het gebied dat nu Nederland heet, behoorde in de Middeleeuwen tot het Heilige Roomse Rijk, waarvan ook de vele staatjes die later Duitsland gingen vormen, deel uitmaakten. Een groot deel van de huidige provincie Groningen behoorde tot 1559 bij het bisdom Münster. Tot ver in de Tachtigjarige Oorlog was het niet vanzelfsprekend da..

