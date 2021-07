Wekelijks in het wild kruiden, vruchten, wortelen en paddenstoelen plukken voor toprestaurants

Wildplukker Edwin Florès weet in elk park of bos wel een lunch of avondmaal bij elkaar te sprokkelen. Wekelijks trekt hij erop uit om de beste natuurlijke ingrediënten te verzamelen voor de toprestaurants. Maar hij kweekt ook zelf bijzondere gewassen om beste keukens in Amsterdam en Nijmegen te voorzien van bijzondere smaken en mooie ingrediënten.

Ressen

‘Tuinder by accident’ noemt wildplukker Edwin Florès zichzelf als hij in de blokhut op zijn tuin Casa Foresta pittige bamisoep serveert met komkommer, champignons en zeekraal van Terschelling. ‘Ik zocht een schuur en ruimte om workshops te geven.’ Die vond hij in 2012 in Ressen, een dorp tussen Arnhem en Nijmegen. ‘De grond, anderhalve hectare, zat erbij.’ Voor een man die het liefst buiten is, een geweldige kans.

In de tuin houdt hij bijen, eenden, pauwen, kippen en wat schapen. Hij verbouwt er zo’n vijftig gewassen waarvan in de keukens van sterren- en andere toprestaurants in Amsterdam en Nijmegen de mooiste gerechten worden bereid. ‘Ze kenden me van mijn wildpluk. Toen ik de moestuin eenmaal had, moest ik de boer op: ‘Willen jul..

