Jongeren met ernstige psychische problemen zoeken toevlucht tot middel van Coöperatie Laatste Wil

Het ‘zelfdodingspoeder’ van Coöperatie Laatste Wil wordt geregeld gebruikt door jonge mensen met ernstige psychische problemen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar de verstrekking van dit ‘middel X’. Aanleiding is de dood van een 28-jarige vrouw in Den Haag.

Amsterdam

De vrouw nam in september 2020 het middel dat wordt aanbevolen door Coöperatie Laatste Wil (CLW), de organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Vlak daarna kreeg ze spijt en belde 112. Een dag later overleed de vrouw. Haar nabestaanden vonden gegevens die doen vermoeden dat het dodelijke middel is verstrekt door iemand gelieerd aan CLW. Ze deden aangifte van hulp bij zelfdoding.

De politie heeft volgens de familie gezegd dat er een breder strafonderzoek loopt naar meerdere sterfgevallen van jonge mensen door zelfdodingspoeder. Het Openbaar Ministerie bevestigt onderzoek te doen, maar wil daar in het belang van de opsporing niets over kwijt.

CLW pleit voor een humaan middel om zelfstandig het leven te beëin..

