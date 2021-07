Les aan hoogbegaafde leerlingen moet beter, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens

Het CvdRM vraagt Slob te zorgen dat leraren meer tijd hebben voor het bieden van ondersteuning, en ook kennis opdoen over hoe hoogbegaafden leren.

Utrecht

In een brief aan demissionair onderwijsminister Arie Slob vraagt het CvdRM het kabinet actie te ondernemen. ‘Hoogbegaafde kinderen hebben net als ieder ander kind recht op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel.’ Het mensenrechteninstituut wijst daarvoor naar het ook door Nederland ondertekende VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De aansporing volgt op een zaak die bij het CvdRM was aangespannen door ouders van een minderjarige, hoogbegaafde dochter. Haar basisschool zou hun dochter onvoldoende aangepaste leerstof of speciale begeleiding hebben geboden. Iets wat volgens de ouders op grond van de Wet gelijke behandeling handicap/chronische ziekte (WGBH/CZ) wel degelijk had gemoeten.

