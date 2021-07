Volgen na de excuses voor het slavernijverleden herstelbetalingen? ‘Er is een probleem met causaliteit’

Belangstellenden volgen de slavernijherdenking in Amsterdam donderdag. Komen er na excuses een nationale feestdag, een museum, herstelbetalingen? ‘De causaliteit van geleden schade krijg je niet rond.’

Amsterdam

Excuses brengen een politiek-morele opdracht mee, zegt Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit. ‘Het is daarmee logisch dat je aandacht besteedt aan dat verleden, de herdenking ervan goed regelt, bijvoorbeeld met een nationale feestdag, en er toepasselijk onderwijs over geeft. En je opent ook de discussie over reparatie. Wat doe je aan de huidige vormen van ongelijkheid en racisme die voortkomen uit dat verleden? Wat voor gebaar maak je naar de landen waar de plantages waren?’

Dat sluit aan bij de aanbevelingen van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden: Nederland moet de slavernij en de slavenhandel erkennen als misdrijven tegen de menselijkheid en excuses daarvoor aanbieden. Er moete..

