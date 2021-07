Gebedenboek van 500 jaar oud online te lezen

‘Bid een Ave Maria voor de schrijfster’, staat te lezen op een van de pagina’s van het door de Radboud Universiteit nieuw aangeschafte boekje. Het gaat om een gebedenboek van vijfhonderd jaar oud, dat eerder in particulier bezit was. Voor de universiteit is deze aankoop een buitenkans, omdat het mooi past in haar collectie van boeken uit de Zuid-Nederlandse vrouwenkloosters, een van de speerpunten in het onderzoek van de Nijmeegse onderzoekers. De nieuwe eigenaar heeft alle pagina’s gedigitaliseerd en online gezet, zodat het voor iedereen is in te zien.

Maastricht

Het handschrift blijkt afkomstig uit het vrouwenklooster Maagdendries, dat van 1352 tot 1795 in Maastricht gevestigd was. Het boek, een slordige negenhonderd pagina’s, werd door minstens twee zusters uit dat klooster gebruikt. Dat valt op te maken uit de notities die achter in het boek te vinden zijn. Het is gebonden in een leren band en bevat ingeplakte miniaturen. In die staat wordt het ook tentoongesteld, van 23 juli tot en met 26 september in Museum Het Valkhof in Nijmegen.

