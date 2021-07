Fairtradekoffie keldert, chocola piekt

Den Haag

Dat meldt Fairtrade Nederland, dat het keurmerk verleent, in het donderdag verschenen jaarverslag over 2020. Onderaan de streep werden er 7 procent meer producten met het keurmerk verkocht.

De verkoop van koffie daalde fors doordat kantoren en horeca gesloten waren. De verkoop via kantoren en horeca – normaal goed voor meer dan de helft van alle fairtradekoffie in Nederland – kelderde met maar liefst 39 procent. ‘De verkoop in de supermarkten kon dat verlies niet goedmaken’, zegt woordvoerder Meike Koster. ‘Het aanbod van fairtradekoffie in de supermarkt is heel beperkt.’

Waar de verkoop van eerlijke koffie kelderde, schoot de verkoop van fairtradechocolade juist omhoog met 16 procent. Doordat de horeca gesloten was, gaven Nederlan..

