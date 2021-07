Na het thuiswerken eindelijk terug naar kantoor: ‘Ik voel me net een brugklasser’

Amsterdam

Zo gespannen als een brugpieper stond Leonie Schenkel (25) vorige week op station Wageningen. Ze had een gebroken nacht achter de rug, was door een kledingcrisis heen gegaan waarin een rok en blouse (‘te formeel’) het hadden afgelegd tegen de spijkerbroek. De reden voor al die opwinding: Schenkel ging voor de allereerste keer naar haar werk.

Sinds ze midden in de coronacrisis was begonnen aan haar nieuwe baan, had ze kantoor gehouden in haar studentenkamer van dertien vierkante meter. Ze was alleen op haar werk geweest om een laptop op te halen, haar collega’s kende ze uitsluitend als pixels op een Teams-scherm. ‘Ik had dus géén idee wat ik moest verwachten. Hoe zouden ze het doen met pauzes? Is iedereen op zichzelf of werken ze ..

