Te veel groene stroom, het netwerk zit vol. Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie niet stokt?

De energietransitie in Nederland dreigt te stagneren. Straks kun je de stroom van je zonnepanelen wellicht niet meer terugleveren aan het net. Of je moet eindeloos wachten op een laadpaal voor je e-auto. Wat is aan de hand? En is er wat aan te doen?

Het was een feestelijke bijeenkomst vrijdag. Een aantal bewoners van de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost presenteerde hun kookboek met eigen recepten voor op de inductiekookplaat. Koken zonder gas heet het, er staan 26 favoriete recepten van buurtbewoners in.

Amsterdam moet net als de rest van Nederland van het gas af en dat betekent dat bewoners verleid moeten worden elektrisch te gaan koken. Ook worden woningen aangesloten op het warmtenet of krijgen ze warmtepompen in plaats van cv-ketels. Allemaal om de uitstoot van CO 2 te verlagen.

Mooie plannen, maar is er ruimte voor? Netbeheerder Liander meldde in juni dat juist door de overstap naar elektrische verwarming het stroomnet in delen van de hoofdstad bijna of zelfs helemaal vol zit. Een fl..

