Halsema biedt excuses aan voor slavernijverleden Amsterdam

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft namens het stadsbestuur excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. ‘Verzoening rond een gedeeld verleden maakt ruimte voor een gezamenlijke toekomst,’ zei ze bij de landelijke slavernijherdenking in het Amsterdamse Oosterpark.

Amsterdam is hiermee de eerste Nederlandse stad die excuses maakt voor het eigen slavernijverleden. ‘Het is tijd om het grote onrecht van de koloniale slavernij te metselen in de identiteit van onze stad. Met een ruimhartige en onvoorwaardelijke erkenning’, aldus Halsema.

Dat de Amsterdamse burgemeester vandaag excuses zou aanbieden, werd algemeen verwacht. Twee jaar geleden besloot een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad al dat dit moest gebeuren. Halsema wilde toen eerst een historisch onderzoek laten doen naar de precieze rol van het stadsbestuur. Vorig jaar had de herdenking vanwege corona een sober karakter en ging het bijbehorende Keti Koti-festival niet door.

